Атаки на Кремль: в Сенате США не считают Украину причастной к инциденту

США не видят признаков того, что Украина причастна к удару беспилотника по Кремлю. Такое мнение высказал председатель Комитета разведки Сената США сенатор Марк Уорнер.

Об этом пишет CNN сегодня, 4 мая.

"У нас все еще нет много информации. Я думаю, что комитет изложил всю информацию, которую мы получили, и нам нужно как можно быстрее услышать ее от директора агентства. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков того, что источником атаки были украинцы", — сказал он журналистам.

По мнению Уорнера, нет ничего необычного в том, что информации об инциденте немного, учитывая, что атака произошла недавно.

Что известно об атаке беспилотника на Кремль

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Позже эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента РФ. Там заявили, что БПЛА сбили силы ПВО, а от обломков никто не пострадал. Согласно сообщениям росСМИ, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки.

3 мая после атаки двумя беспилотниками Кремля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Атаку в СК назвали "попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В ведомстве подчеркнули, что беспилотники были нацелены на Кремль.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обвинение России в совершении покушения на Путина.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — сказал он.

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