Зеленский: Украина не атаковала ни Путина, ни Москву

Украина не имеет отношения к "атаке" беспилотниками на Кремль, о чем ранее заявили российские власти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 3 мая во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где угодно. У нас дефицит. Мы не можем использовать что-нибуть и где-нибудь. Мы это оставим трибуналу", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Кремль обвинил Украину в атаке беспилотниками потому, что у России нет побед на поле боя. Зеленский объяснил, что Путин не может просто так отправлять насмерть своих военных, ему нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы те шли убивать украинцев. Однако "вторая армия мира" уже проиграла, подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. Кому выгодна ночная "бавовна" в центре столицы страны-агрессорки и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

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