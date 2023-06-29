"Очень горячо": россияне наносят массированные удары на Авдеевском направлении

Оккупационные войска РФ пытаются помешать продвижению Вооруженных сил Украины. В последние дни россияне усилили штурмовые действия и обстрелы в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом "24 каналу" рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Массированными обстрелами агрессорка Россия отвечает на освобождение от оккупантов около полутора километров территории к северу от города.

"Очень горячо на нашем направлении. В среднем происходит от 20 до 30 массированных обстрелов Авдеевки в сутки. Также от 150 до 250 обстрелов – по позициям вокруг города", – рассказал Барабаш.

В эту ночь штурмовая активность россиян уменьшилась, но способствовала этому дождливая погода. Впрочем, малое количество штурмов они компенсировали массированными обстрелами.

"Трудно, но контролируемо. Ребята даже имеют определенный оперативный успех. Не тратят ни одного случая для малейшего штурма", – отметил Барабаш.

Контрнаступление ВСУ

Издание Washington Post пишет, что минные поля не отменяют наступление ВСУ, а лишь замедляют его. Пока войскам приходится пробираться сквозь плотные минные поля, которые россияне обустроили перед своими основными позициями.

В украинском Генштабе отмечают, что Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники ведут наступление по широкому фронту.

Чтобы умерить активность ВСУ, российская оккупационная армия решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района русские войска перебросили воздушно-десантный полк из Лиманского направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что идет наступательная операция наших Сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. В направлении Клищиевки украинские военные продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

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