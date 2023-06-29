В ВСУ призвали жителей приграничья Сумщины эвакуироваться: что произошло

Чем ближе к границе, тем больше плотность вражеских обстрелов, отметил генерал-лейтенант Наев.
Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов врага. Сейчас это направление в Северной операционной зоне остается наиболее опасным.
Об этом говорится на официальном ТГ-канале Командования Объединенных Сил ВС Украины.
"Враг с непонятной настойчивостью почти ежедневно терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы — россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносит удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами. Одна из таких бомб развалила детский сад в деревне вблизи границы", - говорится в заявлении командования.
Там подчеркивают, что большинство жертв и пострадавших объектов составляют именно местные жители, частные дома и гражданские учреждения. Писаревка, Белополье, Юнаковка – названия этих населенных пунктов с досадной периодичностью появляются в ежедневных сводках.
"Приграничные населенные пункты ежедневно страдают от вражеских обстрелов. Враг варит из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. живут в приграничных районах Сумщины, уехать", — призвал Наев, подчеркнув, что Силы обороны Украины надежно удерживают свои позиции и занимаются ежедневной боевой работой в этом направлении.
Напомним, по данным ОВА, ночью и утром 29 июня россияне совершили 3 минометных обстрела по приграничной Сумщине. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Юнаковская, Середино-Будская общины.
- Зноб-новгородская община: враг бил из минометов (8 взрывов).
- Юношеская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
- Середино-будская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
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