У Росії затримали Суровікіна після бунту Пригожина - FT

Російського "генерала Армагедона" Сергія Суровікіна затримали одразу після невдалого бунту Пригожина. Таким чином Путін хоче позбутись неугодних людей серед еліт.

Про це пише Financial Times.

Видання посилається на дані трьох неназваних посадовців, які відомі з ситуацією довкола затримання Суровікіна. Вони стверджують, що російського генерала арештували після невдалого бунту Пригожина і він уже кілька днів не виходив на зв'язок.

"За словами представників московської еліти, Путін розпочав операцію з зачистки верхівки силових структур: президент намагається придушити критиків, навести порядок і відновити своє домінування після першої за останні три десятиліття спроби державного перевороту в Росії", - пише видання.

Західні чиновники вважають, що Путін міг знати, що Пригожин готує бунт, а тому мав час до цього підготуватись. Анонімні джерела видання стверджують, що російські силові відомства чекають подальші "чистки".

"Його немає вдома. Ні з ним, ні з його охороною, ні з його помічником немає жодного зв'язку", - повідомило FT в середу одне з джерел, знайомих з цією справою.

У Кремлі Суровікіна підозрюють у тому, що він мав тісні стосунки з терористом Пригожиним. FT зазначає, що поки невідомо, чи окупаційному генералу висунули обвинувачення, чи його затримали для допиту.

Раніше видання New York Times писало, що Сергій Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії.

Також речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати ймовірний арешт генерала Сергія Суровікіна.

Читайте також: