У Путіна прокоментували ймовірний арешт Суровікіна

Пєсков заявив, що Путін спілкується тільки з Шойгу та Герасимовим.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати ймовірний арешт генерала Сергія Суровікіна, який віддавав накази про масштабний ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Де зараз перебуває "генерал Армагедон" невідомо.

Про це 29 червня під час брифінгу заявив речник диктатора, пишуть пропагандисти.

Пєсков ухилився від відповіді про ймовірний арешт Суровікіна, зазначивши, що відповісти на ці запитання повинні в окупаційному Міністерстві оборони.

Також речник диктатора відмовився відповідати на запитання, чи довіряє Путін Суровікіну, зазначивши, що диктатор "спілкується з керівництвом Міноборони та Генштабу ЗС РФ".

Ймовірний арешт Суровікіна: що відомо

Раніше видання New York Times писало, що Сергій Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії.

Наприкінці 2022 року голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Суровікін приєднався до Пригожина, щоб протистояти Шойгу.

28 червня 2023 року ряд пропагандистів та опозиційних російських ЗМІ повідомили про арешт скандального Суровікіна, бо той нібито міг підтримати бунтаря Пригожина.

Зазначимо, що після призначення Суровікіна на посаду командувача окупаційної армії у війні проти України, почався масований ракетний обстріл українських міст та знищення енергетичної інфраструктури. Цей окупаційний генерал відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон". Також його називають "сирійським м'ясником" через терор у цій країні.

Читайте також: