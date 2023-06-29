У Путина прокомментировали вероятный арест Суровикина

Песков заявил, что Путин общается только с Шойгу и Герасимовым.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вероятный арест генерала Сергея Суровикина, отдававшего приказы о масштабных ракетных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины. Где сейчас находится "генерал Армагеддон", неизвестно.

Об этом 29 июня во время брифинга заявил спикер диктатора, пишут пропагандисты.

Песков уклонился от ответа о предполагаемом аресте Суровикина, отметив, что ответить на эти вопросы должны в оккупационном Министерстве обороны.

Также спикер диктатора отказался отвечать на вопрос, доверяет ли Путин Суровикину, отметив, что диктатор "общается с руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ".

Вероятный арест Суровикина: что известно

Ранее издание New York Times писало, что Сергей Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России.

В конце 2022 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщал, что Суровикин присоединился к Пригожину, чтобы противостоять Шойгу.

28 июня 2023 года ряд пропагандистов и оппозиционных российских СМИ сообщили об аресте скандального Суровикина, так как он якобы мог поддержать бунтаря Пригожина.

Отметим, что после назначения Суровикина на должность командующего оккупационной армией в войне против Украины начался массированный ракетный обстрел украинских городов и уничтожение энергетической инфраструктуры. Этот оккупационный генерал отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон". Также его называют "сирийским мясником" из-за террора в этой стране.

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