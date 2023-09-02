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Генерали РФ Суровікін і Юдін були проти війни з Україною – Буданов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1974
Час на прочитання
2 хв
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Генерали РФ Суровікін і Юдін були проти війни з Україною – Буданов

Сергій Суровікін / Фото: Associated Press

Кирило Буданов зауважив, що Суровікіна зроблять "крайнім" за атаки по столиці РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські генерали Сергій Суровікін і Андрій Юдін виступали проти війни з Україною.   

Про це очільник ГУР сказав у інтерв'ю "Крим Реалії".

Так, за його словами, Юдін в головному оперативному управлінні – один з дійсно головних планерів. Він особисто виступав проти всього цього і говорив, що це призведе до катастрофи. 

"Він – один з основних непублічних критиків серед військового керівництва Російської Федерації, саме військового, який говорить, що все це катастрофа і чим далі, тим гірше. Суровікін так само виступав проти", - розповів Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що Суровікіна зроблять "крайнім" за атаки по Москві.

"Навіть формально він у будь-якому разі буде крайнім у всіх епізодах, наприклад, атаки по Москві. Там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він – командувач Військово-космічних сил Російської Федерації, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мали би прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарний привід – ось привід і знайшовся", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, видання Politico писало, що Сергія Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні, наразі він перебуває під домашнім арештом. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1974
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