Генерали РФ Суровікін і Юдін були проти війни з Україною – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські генерали Сергій Суровікін і Андрій Юдін виступали проти війни з Україною.

Про це очільник ГУР сказав у інтерв'ю "Крим Реалії".

Так, за його словами, Юдін в головному оперативному управлінні – один з дійсно головних планерів. Він особисто виступав проти всього цього і говорив, що це призведе до катастрофи.

"Він – один з основних непублічних критиків серед військового керівництва Російської Федерації, саме військового, який говорить, що все це катастрофа і чим далі, тим гірше. Суровікін так само виступав проти", - розповів Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що Суровікіна зроблять "крайнім" за атаки по Москві.

"Навіть формально він у будь-якому разі буде крайнім у всіх епізодах, наприклад, атаки по Москві. Там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він – командувач Військово-космічних сил Російської Федерації, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мали би прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарний привід – ось привід і знайшовся", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, видання Politico писало, що Сергія Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні, наразі він перебуває під домашнім арештом.

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