Суровікіна, ймовірно, звільнили: що відомо

Деталей наразі небагато.
Суровікіна звільнили з посади командувача ВКС, водночас залишили у розпорядженні міністерства оборони. Попередньо, є відповідний указ.
Про це повідомляє російський журналіст, який виїхав з РФ, Олексій Венедіктов у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про Суровікіна
Генерал Сергій Суровікін відомий своєю жорстокістю та кривавістю. Він неодноразово доводив, що готовий виконувати будь-які накази, аби побудувати успішну кар'єру. Недарма його прозвали "м'ясником", адже на його рахунку серія злочинів у Чечні та Сирії, зокрема:
- килимові бомбардування та вогняні вали;
- застосування хімічної зброї;
- удари по лікарнях;
- атаки цивільних кварталів;
- тощо.
Цікаво, що людина, яка не має нічого спільного з авіацією, отримала посаду очільника "Військово-космічних сил Росії". За численні воєнні злочини кремлівський диктатор Володимир Путіна навіть нагородив Суровікіна званням "Героя Росії".
Суровікін був одним із тих, хто наступав на Україну у далекому 2014 році – він керував танкістам з Бурятії, яких росіяни вперто видавали за "корінні народи Донбасу".
Щобільше, саме цей російський генерал планував велике вторгнення агресора у 2022 році. Лише у перші дні бомбардувань та ракетних обстрілів, за які він несе повну відповідальність як начальник авіації, внаслідок його дій постраждали десятки тисяч мирних українців. Пізніше, у жовтні 2022 року, Суровікіна призначили командувачем російських військ в Україні. Його вважають союзником голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Раніше зазначалося, що Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні, яку Москва розв'язала в Україні. Наразі він перебуває під домашнім арештом.
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