Суровікіна, ймовірно, звільнили: що відомо

Суровікіна звільнили з посади командувача ВКС, водночас залишили у розпорядженні міністерства оборони. Попередньо, є відповідний указ.

Про це повідомляє російський журналіст, який виїхав з РФ, Олексій Венедіктов у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін відомий своєю жорстокістю та кривавістю. Він неодноразово доводив, що готовий виконувати будь-які накази, аби побудувати успішну кар'єру. Недарма його прозвали "м'ясником", адже на його рахунку серія злочинів у Чечні та Сирії, зокрема:

килимові бомбардування та вогняні вали;

застосування хімічної зброї;

удари по лікарнях;

атаки цивільних кварталів;

тощо.

Цікаво, що людина, яка не має нічого спільного з авіацією, отримала посаду очільника "Військово-космічних сил Росії". За численні воєнні злочини кремлівський диктатор Володимир Путіна навіть нагородив Суровікіна званням "Героя Росії".

Суровікін був одним із тих, хто наступав на Україну у далекому 2014 році – він керував танкістам з Бурятії, яких росіяни вперто видавали за "корінні народи Донбасу".

Щобільше, саме цей російський генерал планував велике вторгнення агресора у 2022 році. Лише у перші дні бомбардувань та ракетних обстрілів, за які він несе повну відповідальність як начальник авіації, внаслідок його дій постраждали десятки тисяч мирних українців. Пізніше, у жовтні 2022 року, Суровікіна призначили командувачем російських військ в Україні. Його вважають союзником голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Раніше зазначалося, що Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні, яку Москва розв'язала в Україні. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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