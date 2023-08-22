Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 серпня?

День, коли можна – і потрібно – переосмислювати свої вчинки, невдачі та досягнення, воно допоможе провести роботу над помилками та зробити важливі висновки щодо свого минулого. Саме тому енергетика цієї місячної доби не сприяє активним діям – вони навряд чи увінчаються успіхом, натомість у цей час можна планувати своє майбутнє – вдасться визначити пріоритетну мету та зрозуміти, яким чином її можна досягти максимально швидко – як кажуть, «по прямій».

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особливо тим із них, хто давно думає про внесення змін до свого життя – цього дня можна робити рішучі дії. Успіху можна очікувати у всіх сферах – від професії до особистого життя, тому якщо представники знака давно збиралися перейти на нову, більш перспективну та високооплачувану роботу, чи змінити свій сімейний статус, кращого часу їм не знайти. Сьогодні можна робити і те, й те, головне – не прогаяти рідкісний шанс, завтра може бути пізно.

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