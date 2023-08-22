Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі: що відомо

До націоналізації готують авіадвигун і повітряний стартер.

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС

"У понеділок 21 серпня суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до Республіки Білорусь та застосував санкцію, передбачену законом України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

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За даними ZN.UA, йдеться про повітряний стартер СВ-25ТЛ, який належить Міноборони Білорусі.

Стартер використовується для запуску двигуна виробництва українського підприємства "Мотор Січ", який призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки.

Білоруські медіа припускають, що йдеться про комплектуючі, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.

За даними ZN.UA, Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна Міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Днепр".

Йдеться про:

шість авіадвигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан" (належать "Волга-Днепр");

авіадвигун АІ-25ТЛ та повітряний стартер СВ-25ТЛ до нього (належать Міноборони Білорусі).

Нагадаємо, на кордоні із Білоруссю, що на Волинському напрямку, збільшено кількість прикордонних нарядів та посилено розвідку.