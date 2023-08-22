Гвардіола переніс операцію та пропустить найближчі матчі "Манчестер Сіті"

Іспанського фахівця прооперували через проблеми зі спиною.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола переніс планову операцію на спині.

Про це повідомив офіційний сайт "городян".

Зазначається, що останнім часом 52-річний фахівець страждав від сильного болю у спині, тому вилетів до Барселони для невідкладної операції.

Хірургічне втручання було успішним. Тепер іспанець проходитиме реабілітацію в Барселоні.

На час відсутності Пепа обов'язки головного тренера виконуватиме його асистент Хуанма Лільо. Очікується, що Гвардіола повернеться до роботи після вересневої паузи на матчі національних збірних.

"Манчестер Сіті" розпочав новий сезон АПЛ перемогами над "Бернлі" (3:0) та "Ньюкаслом" (1:0). Також команда Гвардіоли виборола Суперкубок УЄФА, обігравши у серії пенальті "Севілью".

До міжнародної паузи у "городян" заплановано два матчі чемпіонату Англії – проти "Шеффілд Юнайтед" (27 серпня) та "Фулгема" (2 вересня).

Читайте також:

Усе вирішив гол чемпіона світу: "Манчестер Сіті" у складному матчі АПЛ здолав "Ньюкасл" (відео)

АПЛ: результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" з поверненням Зінченка у меншості втримав другу поспіль перемогу на старті АПЛ (відео)