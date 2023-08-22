Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси: что известно

К национализации готовят авиадвигатель и воздушный стартер.

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства принадлежащее Министерству обороны Беларуси имущество, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В понедельник 21 августа суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Республике Беларусь и применил санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях", – говорится в сообщении.

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По данным ZN.UA, речь идет о воздушном стартере СВ-25ТЛ, который принадлежит Минобороны Беларуси.

Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", предназначенного для установки на пассажирские и транспортные самолеты.

Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.

По данным ZN.UA, Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской компании "Волга-Днепр".

Речь идет о:

шести авиадвигателях типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр");

авиадвигателе АИ-25ТЛ и воздушном стартере СВ-25ТЛ к нему (принадлежат Минобороны Беларуси).

Напомним, на границе с Беларусью на Волынском направлении увеличено количество пограничных нарядов и усилена разведка.