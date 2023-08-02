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Украина хочет национализировать завод сенатора РФ в Конотопе: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Украина хочет национализировать завод сенатора РФ в Конотопе: детали

Завод в Конотопе / Фото: Википедия

Реальный владелец завода – подсанкционный российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Калашник.

Украина хочет национализировать завод в Конотопе, принадлежащий подсанкционному российскому сенатору Сергею Калашнику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Минюст уже подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании имущества российского сенатора Калашника. Предметом взыскания в доход государства есть 100% уставного капитала украинского предприятия ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Согласно данным украинского реестра, учредителем предприятия указана кипрская компания Lepedan Investments Limited. Конечный бенефициар – гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Министерство юстиции собирается доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.

Сергей Калашник – российский политик, предприниматель, действующий сенатор Совета Федерации РФ. Он принимал участие в голосовании по незаконной аннексии территорий Украины и был причастен к содействию полномасштабного вторжения. Находится под санкциями большинства стран Запада и Украины.

Ранее сообщалось, что государство официально стало владельцем "Сенс Банком".

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Дата публикации
Просмотры
1011
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