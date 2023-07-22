Государство официально стало владельцем "Сенс Банка"

Владельцы существенной доли "Сенс Банка", находящиеся под международными санкциями, отныне лишены права распоряжаться своими активами и отчуждать их любым способом.

"Сенс Банк" официально стал государственным.

Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, опубликованном 22 июля.

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного акционерного общества "Сенс Банк", согласно которому Банк переходит в собственность государства", — говорится в заявлении НБУ.

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По данным Нацбанка, этот шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков Банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.

Накануне стало известно, что НБУ выводит "Сенс Банк" с рынка. Соответствующее обращение было подано в Кабмин. Впрочем, акционеры пытались оспорить решение.

Конечными владельцами "Сенс Банка" являются гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов. Они находятся под санкциями ЕС и многих других стран за поддержку агрессии против Украины.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Ранее говорилось, что компания российского олигарха Михаила Фридмана страхует грузовики "Росгвардии", находящиеся на временно оккупированных территориях Украины.

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