Банки начали блокировать счета украинцев за долги

Украинские банки возобновили блокировку карточных счетов клиентов по требованию государственных исполнителей.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По словам Гороховского, это связано со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения", принятого Верховной Радой в апреле. Следовательно, возобновление блокировки распространится на все банки, в которые будут обращаться государственные исполнители.

"Этот закон отменяет действие постановления Кабмина, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 000 грн на время действия военного положения. Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13 400 грн) при условии, что клиент обратится в исполнителя и тот в свою очередь пошлет к нам постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента", – объяснил он.

Гороховский добавил, что из-за вступления в силу этого закона банки вынуждены вернуть блокирование средств на счетах клиентов, по которым такое решение приняли государственные исполнители. Таким образом, теперь банки должны вернуть аресты, снимавшиеся во время действия военного положения. Только у monobank есть 436 тыс. таких клиентов.

Постановление, которым отменялось блокирование счетов украинцев за долги, правительство приняло в марте прошлого года.

Напомним, сколько помощи и от кого получила Украина : в Минфине обнародовали цифры.

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