Держава офіційно стала власником "Сенс Банку"

Власники істотної частки "Сенс Банку", які перебувають під міжнародними санкціями, віднині позбавлені права розпоряджатися своїми активами та відчужувати їх у будь-який спосіб.

"Сенс Банк" офіційно став державним.

Про це йдеться у заяві Національного банку України, опублікованій 22 липня.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства "Сенс Банк", згідно з яким Банк переходить у власність держави", - йдеться у заяві НБУ.

Також читайте Арештовано активи компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн

За даними Нацбанку, зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Напередодні стало відомо, що НБУ виводить "Сенс Банк" з ринку. Відповідне звернення подали до Кабміну. Втім, акціонери намагалися оскаржити рішення.

Кінцевими власниками "Сенс Банку" є громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Петро Авен і громадянин Росії Андрій Косогов. Вони перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам.

Раніше йшлося про те, що компанія російського олігарха Михайла Фрідмана страхує вантажівки "Росгвардії", які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також: