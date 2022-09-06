В Україні заарештували майно підприємств ексдепутата Держдуми Росії на 1 мільярд гривень

Суд заарештував майно підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону в Україні.

В Україні заарештували корпоративні права та майно підприємств з виробництва паперу й картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації.

Про це сьогодні, 6 вересня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума заарештованого майна становить понад 1 млрд грн”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин Росії – ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на понад 132 млн грн і легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 Кримінального кодексу України).

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