Україна повернула тіла ще 25 захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 25 захисників.

Про це 6 вересня повідомили в Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова передача тіл: повернули 25 полеглих Героїв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Варто зазначити, що 2 вересня 2022 року в Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулося 14 українських захисників.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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