Украина вернула тела еще 25 защитников – Минреинтеграции

Украина вернула тела еще 25 защитников.

Об этом 6 сентября сообщили в Минреинтеграции.

"Состоялась очередная передача тел: вернули 25 павших Героев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Стоит отметить, что 2 сентября 2022 года в Донецкой области состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 14 украинских защитников.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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