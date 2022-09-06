Дочь путинистки Егоровой призналась, когда на самом деле перестала общаться с мамой

Экс-ведущая шоу "Твой День" Стася Ровинская не поддерживает отношения с мамой, актрисой Снежаной Егоровой, не только из-за ее поддержки Путина.

В своем Instagram Стася Ровинская призналась, что уже давно не общается со своей звездной матерью. Как оказалось, причина не только в том, что Снежана Егорова поддерживает Путина и войну в Украине.

На вопрос поклонников Ровинская ответила, что отношения с мамой прекратились еще задолго до начала боевых действий.

"Перестала с ней полностью общаться за год до этого. Просто не говорила. Это тянулась всю мою жизнь. Просто нашла, наконец, в себе силы это прекратить", — рассказала Стася.

Сторис Стаси Ровинской / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Однако актриса попросила поклонников не сочувствовать ей и не жалеть, ведь Ровинская сама долго хотела этого.

"В моем случае это супер! Это освобождение. И победа над собой, выход из состояния "жертвы" и наконец нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого", — призналась Стася.

Напомним, сейчас Стася Ровинская вместе с мужем и детьми находится в США. Там актриса получила главную роль в фильме об Украине и показала первые кадры со съемочной площадки.

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