Предателя из Умани, работавшего на врага, приговорили к 12 годам

В Черкасской области суд назначил 12 лет заключения для завербованного Россией агента, собиравшего данные о складах с боеприпасами.

Злоумышленник был задержан во время спецоперации СБУ в Черкасской области в июле прошлого года. Он пытался получить секретную информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе управления СБУ в Черкасской области, речь идет о 56-летнем жителе Умани.

"На время задержания он был официально безработным, однако установлено, что ранее он был гастарбайтером в РФ, куда постоянно уезжал. Там он был завербован представителем российской разведки", — сообщили нам в СБУ.

По данным правоохранителей, дальше события разворачивались так: российский агент начал искать в Черкасской области военнослужащих, которые могли бы сообщить ему о расположении складов с боеприпасами и системе охраны на этих объектах.

"Его попытки привлечь военнослужащих к преступному сотрудничеству не имели успеха. Военнослужащие правильно отреагировали и сообщили о намерениях этого человека в соответствующие органы. Началось следствие", — добавили в СБУ.

Позже стало известно, что российские спецслужбы обещали за такую работу $2 тысячи. При попытке получения информации о военном объекте агент был задержан контрразведкой СБУ.

Напомним, в Черновцах был оглашен приговор двум украинским предателям, которые помогали российским оккупантам. В частности, они передавали врагу информацию о дислокации полка "Азов".

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