Окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано 36 прильотів

Російські окупанти знову обстріляли Сумську область.

Про це 6 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат", - написав він.

Очільник області також додав, що у селі Волфине, що в Білопільському районі, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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