Зеленський поговорив телефоном з Пелосі: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі.
Глава держави розповів, що розмова була "теплою і плідною".
Про це Зеленський написав в Twitter.
"Розпочав день теплою і плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США і американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру і наближення нашої спільної перемоги", - написав президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили передусім ситуацію на фронті і оборонну підтримку України.
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