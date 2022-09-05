Зеленський провів підсумкову розмову з Джонсоном - подробиці

Раніше Зеленський зазначав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться.

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

“Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ”, - зазначив Зеленський.

Провів підсумкову розмову з @BorisJohnson у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022

Він додав, що “з нетерпінням чекає на співпрацю з великим другом України у новому статусі”.

Раніше, 7 липня, Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".

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