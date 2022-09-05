Зеленский провел итоговый разговор с Джонсоном - подробности

Ранее Зеленский отмечал, что после ухода Джонсона поддержка от Британии не изменится.
Президент Владимир Зеленский провел итоговый разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ”, — отметил Зеленский.
Провел итоговый разговор с @BorisJohnson в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 5, 2022
Он добавил, что "с нетерпением ждет сотрудничество с большим другом Украины в новом статусе".
Ранее, 7 июля, Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после отставки Джонсона поддержка от Британии не изменится.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".
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