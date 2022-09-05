Россияне обстреляли Криворожье "Ураганами": в полиции рассказали подробности

Оккупанты в очередной раз обстреляли из систем залпового огня "Ураган" Криворожье. В результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, оккупанты били из реактивных систем по двум громадам Криворожского района — Апостоловской и Зеленодольской. В результате обстрела повреждены здания предприятий и газовод, что привело к пожару. В настоящее время огонь ликвидирован.

"На местах работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов, проводят осмотр местности и сбор вещественных доказательств", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Закарпатье задержали россиянина с тротилом и гранатами.

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