В Донецкой области задержали предательницу, которая сдавала позиции ВСУ

В Дружковке Донецкой области задержали местную жительницу, которая сотрудничала с оккупантами, корректируя удары по позициям ВСУ. 50-летняя женщина с 2014 года поддерживала связь с представителями оккупационных войск.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Женщина передавала врагу данные о дислокации украинских защитников и маршрутах движения военной техники. Также злоумышленница докладывала российским кураторам о результатах обстрелов города.

Женщина посылала российскому координатору скриншоты карт с обозначенными местоположениями военнослужащих ВСУ и зашифрованные сообщения о последствиях ракетно-бомбовых ударов по городу: какие разрушения, сколько жертв.

"Все контакты осуществлялись через закрытый канал с соблюдением мер конспирации. В ряде случаев дружковчанка предоставляла врагу непроверенную информацию, в результате чего страдал жилищный сектор и гражданские жители", — сообщили в полиции.

Так, 30 августа российские войска нанесли четыре удара из зенитно-ракетного комплекса "С-300" по двум школам и дворцу спорта. О результатах атак женщина отчиталась куратору. В настоящее время проверяется информация о вероятной причастности корректировки к подготовке обстрела.

С начала полномасштабной войны полицейские Дружковки установили и задержали 5 корректировщиков вражеского огня.

Напомним, в Черновцах был оглашен приговор двум украинским предателям, которые помогали российским оккупантам. В частности, они передавали врагу информацию о дислокации полка "Азов".

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