Какая рыба содержит наименьшее ртути, а которую лучше часто не есть

Какую рыбу покупать безопасно

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Рыба остается одним из самых ценных и полезных продуктов в ежедневном рационе человека. Она выступает незаменимым источником легкоусвояемого белка, омега-3 жирных кислот, витамина D, йода и целого комплекса важных микроэлементов. В то же время многие потребители беспокоятся из-за содержания в морепродуктах тяжелых металлов, в частности, токсичной ртути.

Выясним, откуда ртуть берется в водоемах, какие виды накапливают ее меньше, существует ли рыба вообще без токсичных примесей и как сформировать полноценное и безопасное меню для всей семьи.

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Почему лучше меньше употреблять крупную рыбу

Ртуть попадает в океаны, моря, реки и озера как вследствие природных процессов, так и из-за промышленного загрязнения окружающей среды. Оказавшись в водной среде, под действием бактерий она превращается в метилртуть — ее наиболее токсичную и активную органическую форму.

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Далее запускается так называемый процесс биоаккумуляции:

Микроскопические водоросли и планктон поглощают первичные микродозы метилртута из воды. Мелкая рыба питается этим планктоном и накапливает в своих тканях незначительное количество. Большая хищная рыба на протяжении жизни поедает сотни и тысячи мелких рыб.

Итак, ключевой вывод прост — чем больше рыба и чем дольше она живет, тем более мелкой добычи она поглощает, аккумулируя в себе ртуть из каждой из них. Поскольку тяжелые металлы практически не выводятся из организма животных естественным путем, их концентрация стремительно растет в тканях крупных особей, годами находящихся на вершине пищевой цепи, отмечают эксперты издания El Español.

Чем опасны тяжелые металлы для здоровья

Метилртуть обладает сильным нейротоксическим действием. При систематическом потреблении в повышенных концентрациях она накапливается во внутренних органах и может вызвать:

Повреждение центральной нервной системы и мозга;

нарушение координации движений, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания;

Особую опасность метилртуть представляет при формировании внутриутробного плода у беременных женщин, а также для развития нервной системы маленьких детей.

Кроме ртути, загрязненная рыба способна накапливать и другие опасные элементы:

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Свинец: оказывает негативное влияние на почки и кровеносную систему, увеличивает риск развития анемии и артериальной гипертонии.

Кадмий: разрушает ткани почек, ослабляет структуру костей, делая их ломкими, а также считается веществом с потенциальным канцерогенным действием.

Все эти тяжелые металлы действуют коварно, ведь их негативный эффект не заметен сразу, а проявляется накопительно спустя годы потребления, отмечают специалисты.

Существует ли рыба полностью БЕЗ ртути

Из-за глобального состояния загрязнения Мирового океана рыбы, вообще не содержавшей ртути (0%), в природной среде практически не существует.

Однако у мелкой рыбы с коротким жизненным циклом содержание метилртути настолько мизерно, что человеческий организм легко и беспрепятственно выводит ее самостоятельно. Именно поэтому для обыденного рациона такие виды считаются безопасными.

Какая рыба содержит наименьшее ртути

Эксперты по вопросам питания, специалисты Агентства по безопасности пищевых продуктов Испании (AESAN), Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) и диетологи (в частности Беатрис Роблес и Джулия Зумпано) советуют отдавать предпочтение такой мелкой жирной или белой рыбе.

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1. Мелкая жирная рыба (богатая на Омега-3):

Сардины

Анчоусы (и шпроты)

Скумбрия (включена в официальные списки безопасных видов по данным AESAN)

Сельдь

Ставрида

2. Белая рыба и дикие виды с низким уровнем ртути:

Треска

Хек

Минтай

Пикша

Лосось (а также форель)

Сом

Морской лещ

Камбала

Специалисты отмечают, что дикая рыба, выловленная в водах Атлантического океана, часто отличается более высокой чистотой, экологической безопасностью и высокой питательной ценностью.

Какую рыбу лучше есть очень редко

К категории продуктов с высоким содержанием ртути относятся большие долгоживущие хищники, занимающие вершину пищевой цепи:

Меч-рыба (рыба-меч)

Акула (все виды)

Голубой и большеглазый тунец

Щука (большая речная)

Королевская макрель

Марлин

Рувета

Атлантический большеголов

Отдельного внимания нуждаются в уязвимых категориях потребителей, для которых даже незначительные дозы метилртути могут представлять серьезную угрозу. Беременным женщинам, матерям в период лактации, а также детям до 10 лет специалисты настоятельно советуют полностью исключить из рациона крупных хищников — меч-рыбу, акулу, голубого тунца и речную щуку. Для подростков от 10 до 14 лет допустимые нормы остаются строго ограниченными, им разрешают потреблять эти виды рыбы только в объеме менее 120 граммов в месяц.

Почему следует быть осторожными с пангасиусом, телапией и консервированным тунцем

Отдельное внимание специалисты обращают на пангасиус, телапию и консервированный тунец, которые требуют осторожности при выборе.

Что касается пангасиуса и телапии, то их потребление рекомендуют существенно ограничивать. Главная проблема заключается в условии их выращивания: подавляющее большинство этой рыбы поставляется из массовых искусственных хозяйств в загрязненных регионах Азии. Поэтому она имеет низкую пищевую ценность и потенциальный риск содержания вредных примесей. Хотя по классификации FDA сама по себе чистая тилапия отличается относительно низким уровнем ртути, сомнительное качество фермерского разведения заставляет диетологов относиться к ней с осмотрительностью.

Удобный и популярный консервированный тунец также нуждается в умеренном подходе. Баночка консервов из тунца содержит значительно больше ртути, чем аналогичная порция консервированной скумбрии или сардин. Поскольку длинноперый тунец относится к категории продуктов со средним содержанием токсинов («хороший выбор»), использовать его в ежедневном меню не стоит — лучше оставлять такие блюда для периодического разнообразия рациона.

Безопасно, но в меру: рыба со средним содержанием тяжелых металлов

В этих видах присутствует более высокая концентрация ртути, чем в сардинах или треске, однако полностью отказываться от них взрослым людям не обязательно:

Долгоперый тунец

Карп

Групп

Палтус

Махи-махи (корифена)

Как формировать безопасное меню

Отказываться от морепродуктов из-за боязни перед ртутью не нужно — уникальный состав витаминов и омега-3 из рыбы трудно полноценно заменить другими продуктами. Достаточно соблюдать простые нормы потребления и принципы разнообразия.

Не стоит регулярно покупать только один и тот же вид рыбы. Чтобы предотвратить накопительное влияние токсинов из одного источника, еженедельно чередуйте в своем рационе сардины, треску, скумбрию, лосось и хек.

Выбирайте рыбу меньшего размера. Чем меньше особь, тем короче ее жизненный цикл и тем меньше тяжелых металлов она успевает аккумулировать в своих мышечных тканях в течение жизни.

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