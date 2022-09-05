На Закарпатье задержали россиянина с тротилом и гранатами

Вблизи Ужгорода полицейские совместно с коллегами из СБУ задержали 48-летнего россиянина, который хранил у себя в тайнике определенное количество оружия и боеприпасов.

Все это он прятал по месту своего проживания.

Как сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Закарпатской области, правоохранителями были найдены гранаты, тротиловые и дымовые шашки, патроны и холодное оружие.

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"Схрон был по его месту жительства", — сообщила ТСН.ua представитель полиции Закарпатья Анна Дан.

Сейчас правозащитники говорят, что устанавливают цель хранения оружия и боеприпасов, но предварительно предполагают, что тротил и все остальное было предназначено для передачи местным криминальным авторитетам. Для диверсий или нет, кому и с какой целью – устанавливает следствие.

О задержанном также известно, что он проживает в Украине с 2004 года и находится в условном сроке за совершение преступления – вымогательство.

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