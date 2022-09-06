US Open-2022: визначилися всі чвертьфіналісти у чоловіків та жінок

Відбулися поєдинки 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, за підсумками яких стали відомі всі чвертьфіналісти турніру Великого шолома.

До 1/4 фіналу US Open у чоловічій сітці вийшли Нік Кірьос (Австралія), Маттео Берреттіні (Італія), Карен Хачанов (Росія, нейтральний статус), Каспер Рууд (Норвегія), Яннік Сіннер (Італія), Карлос Алькарас (Іспанія), Андрій Рубльов (Росія, нейтральний статус) та Френсіс Тіафо (США).

Зазначимо, що чотириразовий переможець US Open Рафаель Надаль достроково завершив боротьбу на турнірі, сенсаційно програши американцю Френсісу Тіафо.

Результати матчів 1/8 фіналу US Open-2022 (чоловіки)

Данило Медведєв - Нік Кірьос - 6:7(11), 6:3, 3:6, 2:6

Пабло Карреньо-Буста - Карен Хачанов - 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6

Мартон Фучович - Маттео Берреттіні - 6:3, 6:7(2), 3:6, 6:4, 2:6

Корентен Муте - Каспер Рууд - 1:6, 2:6, 7:6(4), 2:6

Ілля Івашко - Яннік Сіннер - 1:6, 7:5, 2:6, 6:4, 3:6

Марін Чілич - Карлос Алькарас - 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6

Кемерон Норрі - Андрій Рубльов - 4:6, 4:6, 4:6

Френсіс Тіафо - Рафаель Надаль - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Пари 1/4 фіналу US Open-2022 (чоловіки)

Нік Кірьос - Карен Хачанов

Маттео Берреттіні - Каспер Рууд

Яннік Сіннер - Карлос Алькарас

Андрій Рубльов - Френсіс Тіафо

У жінок до чвертьфіналу US Open-2022 пробилися Іга Свьонтек (Польща), Джессіка Пегула (США), Кароліна Плішкова (Чехія), Аріна Соболенко (Білорусь, нейтральний статус), Корі Гауфф (США), Каролін Гарсія (Франція), Онс Жабер (Туніс) та Айла Томлянович (Австралія).

Результати матчів 1/8 фіналу US Open-2022 (жінки)

Іга Свьонтек - Юле Німаєр - 2:6, 6:4, 6:0

Петра Квітова - Джессіка Пегула - 3:6, 3:6

Вікторія Азаренко - Кароліна Плішкова - 5:7, 7:6(5), 2:

Даніель Коллінс - Аріна Соболенко - 6:3, 3:6, 2:6

Чжан Шуай - Корі Гауфф - 5:7, 5:7

Каролін Гарсія - Елісон Ріск - 6:4, 6:1

Онс Жабер - Вероніка Кудерметова - 7:6(1), 6:4

Людмила Самсонова - Айла Томлянович - 6:7(8), 1:6

Пари 1/4 фіналу US Open-2022 (жінки)

Іга Свьонтек - Джессіка Пегула

Кароліна Плішкова - Аріна Соболенко

Корі Гауфф - Каролін Гарсія

Онс Жабер - Айла Томлянович

Нагадаємо, US Open ухвалив рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та Білорусі. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення до України, тенісисти країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

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