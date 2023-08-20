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На кордон із Білоруссю кинули більше українських прикордонників: що відбувається

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На кордон із Білоруссю кинули більше українських прикордонників: що відбувається

Українські прикордонники. ФОТО: Сергій Наєв/Telegram

Наєв наголосив, що державний кордон України із білоруссю щільно замінований.

На кордоні із Білоруссю, що на Волинському напрямку, збільшено кількість прикордонних нарядів та посилено розвідку.

Про це поінформував командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"На Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилено бойову службу та ведення розвідки", - йдеться у повідомленні.  

Він наголосив, що державний кордон України "щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил".

Нагадаємо, до Білорусі прибув перший військовий ешелон з Росії для спільних навчань ОДКБ.

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Дата публікації
Перегляди
2265
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