Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: є поранений

Окупанти вдарили близько п'яти разів.
Російська армія вдень 20 серпня атакували Золоту Балку на Херсонщині з артилерії. Поранення отримала одна людина.
Про це повідомили в Херсонській обласній адміністрації.
Зазначається, що російська артилерія вдарила по населеному пункту близько пʼяти разів. Через обстріли було зруйновано господарську споруду.
Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізували.
Нагадаємо, експерт оцінив дії Збройних сил України на лівобережжі Херсонщини та вказав на важливий нюанс.
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