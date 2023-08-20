Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: є поранений

Російська армія вдень 20 серпня атакували Золоту Балку на Херсонщині з артилерії. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомили в Херсонській обласній адміністрації.

Зазначається, що російська артилерія вдарила по населеному пункту близько пʼяти разів. Через обстріли було зруйновано господарську споруду.

Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, експерт оцінив дії Збройних сил України на лівобережжі Херсонщини та вказав на важливий нюанс.

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