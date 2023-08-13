Аналітики оцінили рейд ЗСУ на лівобережжя Херсонщини

Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

На відміну від попередніх рейдів, наразі Сили оборони України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Однак висновки щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині робити передчасно.

Про це йдеться у звіті ISW.

Зокрема, ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро.

За даними російських джерел, українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт ще окупований.

Українські розвідувальні групи також продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані, здыйснюють рейди через річку Дніпро.

"Заяви Росії про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі", ‒ зазначають аналітики.

За оцінками експертів, механізована контратака РФ може поставити під загрозу українську передову позицію, але поки не відомо, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.

Раніше заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що на окупованій території Херсонської області підрозділи ЗСУ проводять спеціальні операції, але повноцінний десант на лівому березі Дніпра відбудеться тоді, коли ворожі війська буде відкинуто.

Військовий оглядач Bild Юліан Репке 12 серпня підтвердив інформацію про те, що українські спецпризначенці зуміли на невеликих човнах переправилися через річки Дніпро та Конка. Сили оборони України нібито змогли закріпитися у відповідній локації на лівому березі Херсонської області. Переправу наче було здійснено під прикриттям відповідного ракетного обстрілу, яким українська армія успішно відвертала окупантів.

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