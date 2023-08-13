Росія атакує Україну "шахедами" власного виробництва – CAR

Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе Shahed.

Такого висновку дійшли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research (CAR), вивчивши збиті українськими військовими безпілотники.

У доповіді зазначається, що безпілотники виглядали як іранські "Shahed-136", проте експерти виявили у них електронні модулі, які РФ використовує для будівництва своїх розвідувальних БПЛА.

У CAR вважають, що збиті дрони "Герань-2" були зроблені в Росії, а не в Ірані. Зазначається, що конструкції корпусу та внутрішні модулі, зокрема, які використовуються для навігації, у цих безпілотників мають значні відмінності від іранських дронів.

У дослідженні наголошується, що ці безпілотники, так само як і іранські "Shahed", майже повністю виготовлені з компонентів, які були зроблені за межами РФ.

Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у понад 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з РФ.

Більшість компонентів було випущено фірмами, головні офіси яких розташовані в Китаї, Швейцарії і США, а 12 компонентів виробили вже після повномасштабного вторгнення Росії до України, встановили дослідники CAR.

Нагадаємо, США заявляли, що у Росії триває будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників.

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