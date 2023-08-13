Окупанти повідомляють про втрату населеного пункту на Донбасі

Наразі офіційної інформації про деокупацію Урожайного від українського командування немає.

Російські окупанти та військові "кореспонденти" повідомляють, що Урожайне Донецької області переходить під контроль України.

Про це вони написала у Мережі.

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"Урожайне успішно про*бали, як і Старомайорське. Загалом, це було очевидно, за те командувача 58-ї армії генерала Попова зняли із посади та відправили до Сибіру. Мені одне неясно, як цим журналістам видається так майстерно виправвдовуватися?" І скільки хлопців поклали там, щоб весь цей час утримувати два ці крихітні села, теж не забудьте згадати", - написав так званий "доброволець" Єгор Гузенко ("Тринадцятий").

Про те, що російські війська відступили з Урожайного, пише Z-воєнкор Романов. У каналі підтримки генерал-полковника Теплинського він заявили: "Під н.п. Урожайне героїчно бився 247 дшп 7 дшд. Вічна слава хлопцям! І окремо ті, хто вижив, передають "полум'яний привіт" Герасимову. Вони нічого йому не забудуть, нічого йому не вибачать".

Тим часом окупаційна влада це спростовує і повідомляє про героїчно відбиту атаку російськими військами у районі населеного пункту Урожайне.

Урожайне Донецької області на мапі. ФОТО: Google

Зауважимо, що станом на ранок 13 серпня офіційної інформації про деокупацію Урожайного від українського командування немає. У зведенні повідомляли, що на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Нагадаємо, бійці "Сталевого кордону" потужно накрили позиції окупантів і показали це на відео.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там пекло просто зараз! Фронт кипить! Ви повинні це знати!

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