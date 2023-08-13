Оккупанты сообщают о потере населенного пункта на Донбассе

Пока официальной информации о деоккупации Урожайного от украинского командования нет.

Российские оккупанты и военные "корреспонденты" сообщают, что Урожайное Донецкой области переходит под контроль Украины.

Об этом они написали в Сети.

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"Урожайное успешно пробали, как и Старомайорское. В общем, это было очевидно, за то командующего 58-й армии генерала Попова сняли с должности и отправили в Сибирь. Мне одно неясно, как этим журналистам кажется так искусно оправдываться?" И сколько ребят положили там, чтобы все это время содержать два этих крохотных села, тоже не забудьте вспомнить", — написал так называемый "доброволец" Егор Гузенко ("Тринадцатый").

О том, что русские войска отступили с Урожайного, пишет Z-военкор Романов. В канале поддержки генерал-полковника Теплинского он заявил: "Под н.п. Урожайное героически сражался 247 дшп 7 дшд. Вечная слава ребятам! И отдельно выжившие передают "пламенный привет" Герасимову. Они ничего ему не забудут, ничего ему не простят".

Между тем оккупационные власти это опровергают и сообщают о героически отраженной атаке российскими войсками в районе населенного пункта Урожайное.

Урожайное Донецкой области на карте. ФОТО: Google

Отметим, что на утро 13 августа официальной информации о деоккупации Урожайного от украинского командования нет. В сводке сообщалось, что на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Напомним, бойцы "Стальной границы" мощно накрыли позиции кафиров и показали это на видео.

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