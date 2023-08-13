Аналитики оценили рейд ВСУ на левобережье Херсонщины

Вооруженные силы Украины некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В отличие от предыдущих рейдов, Силы обороны Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако выводы о ситуации с продвижением украинских войск в Херсонской области делать преждевременно.

Об этом говорится в отчете ISW.

В частности, ВСУ заняли позиции западнее Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр.

По данным российских источников, украинские разведывательные группы продолжают действовать западнее Казачьих Лагерей, но сам населенный пункт еще оккупирован.

Украинские разведывательные группы также продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани, совершают рейды через реку Днепр.

"Заявления России о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы обеспокоены тем, что ВСУ заняли полустойкие позиции на берегу", – отмечают аналитики.

По оценкам экспертов, механизированная контратака РФ может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но пока не известно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.

Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что на оккупированной территории Херсонской области подразделения ВСУ проводят специальные операции, но полноценный десант на левом берегу Днепра состоится тогда, когда вражеские войска будут отвергнуты.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке 12 августа подтвердил информацию о том, что украинские спецназовцы сумели на небольших лодках переправились через реки Днепр и Конка. Силы обороны Украины якобы смогли закрепиться в соответствующей локации на левом берегу Херсонской области. Переправа была осуществлена под прикрытием соответствующих ракетных обстрелов, которым украинская армия успешно отвлекала оккупантов.

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