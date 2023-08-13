Окупанти на Херсонщині вбили сім'ю із місячною дитинкою

Ще одна дитина, хлопчик 12-ти років - був доставлений до лікарні.

Російські війська обстріляли Станіслав та Широку Балку Херсонської області, внаслідок чого загинулі мирні люди, серед них - немовля, також є постраждалі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків", - йдеться у його дописі.

А внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також місячна дитина. Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний.

У Станіславові зафіксовано 12 прильотів. Загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Отримує медичну допомогу.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, 13 серпня 2023 року близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл декількох населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб", - сказано у повідомленні.

Окрім того, зранку окупанти обстріляли також населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох травмованих. Дані уточнюються.

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