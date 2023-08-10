Чи загрожує російський десант Одесі або іншим містам: відповідь ВМС ЗСУ

Російські окупанти не зможуть висадити десант, тому загрози одеському узбережжю поки немає.

Про це розповів речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільному".

Плетенчук визнав, що на початку повномасштабного вторгення загроза висадки десанту існувала.

За його словами, флот Росії тоді дійсно готувався до такої операції. РФ на початку вторгення мала в акваторії Чорного моря у складі Чорноморського флоту сім великих десантних кораблів. Ще шість одиниць вони завели перед початком повномасштабного вторгнення для участі в операції з висадки морського десанту.

"Як показала практика, ця операція, хоч і планувалася, але не мала успіху. В якийсь момент навіть в Одесі на обрії можна було побачити ці великі десантні кораблі", – зазначив Плетенчук.

Чисельність корабельного угрупування РФ

За даними ВМС України, чисельність російського корабельного угрупування в Чорному морі зменшується:

"З тих 13 одиниць (кораблів) зараз декілька перебувають в ремонті. "Оленегорський горняк" пошкоджено, і ще один в порту Бердянськ було затоплено. Тобто як мінімум від 13 слід віднімати вже п'ять одиниць".

Деокупація акваторії

Плетенчук розповів, що станом на зараз ВМС ЗС України звільнили акваторію загальною площею 25 тисяч квадратних кілометрів.

"Українська берегова артилерія контролює море більш ніж на 100 морських миль в глибину від узбережжя. Відповідно, провести цю операцію поки що неможливо", – зазначив він.

Також речник ВМС додав, що операції з висадки десанту ніколи не відбуваються самі по собі. Вони завжди супроводжуються сухопутною кампанією.

"З огляду на те, що ворог уже відкинутий на лівий берег Дніпра – така операція зараз не має військової доцільності та сенсу", – підсумував речник ВМС ЗСУ.

Що роблять десантні кораблі РФ зараз

Плетенчук зазначив, що великі десантні кораблі РФ наразі не готуються до операції з висадки, а перевозять цивільні автівки в якості паромної переправи через Керченську протоку.

Раніше капітан ВМС Степан Якимʼяк звернув увагу на недоліки в діях російського флоту.