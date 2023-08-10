Microsoft не подовжуватиме ліцензії для Windows компаніям з Росії

Росіяни не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації

Компанія Microsoft від 30 вересня припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows компаніям з Росії.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Microsoft повідомив компанії з Росії, що більше не зможе приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги. Активні операційні системи функціонуватимуть доти, поки за їх ліцензію заплачено, проте після цього її не можливо буде подовжити.

Таким чином компанії в країні-агресорці не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Тоді ймовірно вони шукатимуть альтернативи.

Нагадаємо, президент Microsoft попередив, що спецслужби РФ та "Вагнер" намагаються проникнути у спільноти геймерів.

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