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Росіяни не можуть завантажувати Windows 10 та 11 версій

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Росіяни не можуть завантажувати Windows 10 та 11 версій

Фото: Associated Press

Компанія Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та Windows 11 зі свого сайту.

У користувачів з Росії виникли проблеми при спробі завантажити та встановити операційні системи Windows 10 та 11 з офіційного сайту Microsoft.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ. 

При спробі завантаження видається сторінка з помилкою. Також не можна завантажити програму Media Creation Tool.

За даними пропагандистських журналістів, якщо під час завантаження використовувати VPN, то проблем не виникає.

Нагадаємо, компанія Monotype закрила доступ росіянам до популярних шрифтів Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica.

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