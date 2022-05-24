"Як новий": в Росії "МТС" почав продавати вживані смартфони

Російський стільниковий оператор "МТС" почав продаж вживаних мобільних телефонів у межах акції "Як новий".

Поки що такою послугою від мобільного оператора в РФ можуть скористатися лише жителі Москви.

Про це повідомляє AKKet.com.

Придбати вживані мобільні пристрої пропонують за відчутно менші суми, аніж коштують нові моделі, що мають заводську упаковку. При цьому такі смартфони мають незначні дефекти, які нібито не впливають на процес користування.

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Такі мобільні пристрої будуть доступні зі знижкою в розмірі до 50%. Крім того, омпанія має намір продавати повернені одразу після покупки апарати.

"Одна з причин, чому "МТС" вирішив почати продавати б/в смартфони, полягає в бажанні задовольнити попит. Як відомо, поставки нових електронних пристроїв до Росії частково припинені та обмежені, тому телефонів на всіх не вистачає. Крім того, доступні у продажу моделі коштують надзвичайно дорого", – йдеться у повідомленні видання.

Крім того, "МТС" може пропонувати покупцям смартфони з неповною комплектацією, наприклад, якщо була втрачена коробка або адаптер живлення.

Видання стверджує, що з часом, безумовно, росіяни почнуть активніше робити вибір на користь телефонів, які мають статус б/в.

Нагадаємо, СБУ викрила російські спецслужби на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей.

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