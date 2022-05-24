"Как новый": в России "МТС" начал продавать подержанные смартфоны

Российский сотовый оператор "МТС" начал продажу подержанных мобильных телефонов в рамках акции "Как новый".

Пока что такой услугой от мобильного оператора в РФ могут воспользоваться только жители Москвы.

Об этом сообщает AKKet.com.

Приобрести подержанные мобильные устройства предлагают за ощутимо меньшие суммы, чем новые модели, имеющие заводскую упаковку. При этом такие смартфоны имеют незначительные дефекты, которые якобы не влияют на процесс использования.

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Такие мобильные устройства будут доступны со скидкой в размере до 50%. Кроме того, компания намерена продавать возвращенные сразу после покупки аппараты.

"Одна из причин, почему "МТС" решил начать продавать б/у смартфоны, заключается в желании удовлетворить спрос. Как известно, поставки новых электронных устройств в Россию частично прекращены и ограничены, поэтому телефонов на всех не хватает. Кроме того, доступные в продаже модели стоят очень дорого", – говорится в сообщении издания.

Кроме того, МТС может предлагать покупателям смартфоны с неполной комплектацией, например, если была утеряна коробка или адаптер питания.

Издание утверждает, что со временем, безусловно, россияне начнут активнее делать выбор в пользу телефонов, имеющих статус б/у.

Напомним, СБУ разоблачила российские спецслужбы в использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.

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