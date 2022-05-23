В РФ резко увеличился импорт кнопочных телефонов

Поставки кнопочных телефонов в РФ в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14% – эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов, приостановив поставки.

Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков объяснил популярность кнопочных телефонов не только их низкой ценой, "длинной" батареей и отсутствием выхода в Сеть.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Так, поставки кнопочных телефонов в РФ за первые три месяца этого года выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн. устройств.

Импорт смартфонов сократился на 14% – 6,8 млн штук.

В целом в РФ в первом квартале завезли столько же телефонов и смартфонов, что и за аналогичный период прошлого года – 10,3 млн устройств. Объем этого рынка из-за роста цен вырос на 10% и достиг 197 млрд рублей.

Отмечается, что количество ввезенных в Россию кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне аналогичного периода 2017 года, но ниже 2019 года (4,2 млн устройств). В первые три месяца 2022 года более половины импорта кнопочных телефонов пришлось на российские бренды Inoi, F+ и BQ (1,9 млн штук).

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки смартфонов в Россию.

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