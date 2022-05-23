В России пылает: лесные пожары в РФ за неделю увеличились в 2,5 раза

В России пылает: лесные пожары в РФ за неделю увеличились в 2,5 раза

Из-за массовых пожаров в 44 субъектах Российской Федерации объявлен особый противопожарный режим, а режим чрезвычайной ситуации — в шести.

Так, в РФ пытаются бороться с массовыми лесными пожарами, которые за неделю увеличились в 2,5 раза.

По данным Авиалесохраны РФ, за 22 мая в 12 регионах России лесные службы и чрезвычайники ликвидировали 57 лесных пожаров на площади 2087 га.

Сегодня в 15 регионах РФ продолжается тушение 84 лесных пожаров на площади более 52 га. На прошлой неделе охваченная огнем площадь составляла еще около 20 тысяч га.

Самая сложная ситуация сохраняется в Красноярском крае, где горят леса в Саяно-Шушенском заповеднике.

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