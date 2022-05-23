У РФ різко збільшився імпорт кнопкових телефонів

Поставки кнопкових телефонів до РФ у першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14% - експерти пов'язують це з рішенням найбільших виробників смартфонів, призупинити постачання.

Голова аналітичного центру GS Group Олександр Сурков пояснив популярність кнопкових телефонів не лише їхньою низькою ціною, "довгою" батареєю та відсутністю виходу до Мережі.

Про це пише РБК із посиланням на звіт аналітичного центру GS Group.

Так, постачання кнопкових телефонів до РФ за перші три місяці цього року зросли на 43% порівняно з тим же періодом минулого року та досягли 3,5 млн пристроїв.

Імпорт смартфонів скоротився на 14% - 6,8 млн штук.

Загалом до РФ у першому кварталі завезли стільки ж телефонів та смартфонів, що й за аналогічний період минулого року - 10,3 млн пристроїв. Обсяг цього ринку через зростання цін виріс на 10% і досяг 197 млрд рублів.

Зазначається, що кількість ввезених до Росії кнопкових телефонів у першому кварталі виявилася на рівні аналогічного періоду 2017 року, але нижче, ніж 2019 році (4,2 млн пристроїв). У перші три місяці 2022 року понад половина імпорту кнопкових телефонів припало на російські бренди Inoi, F+ та BQ (1,9 млн штук).

Нагадаємо, від лютого деякі компанії, зокрема, Apple і Samsung, призупинили постачання смартфонів до Росії.

Блог ТСН: санкції поклали на лопатки ціни на квартири в Росії

Читайте також: