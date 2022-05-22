"Санкції практично зламали всю логістику в Росії" - Мінтранс

Російський міністр також повідомив, як влада збирається вирішити проблеми, що виникли.

Росія визнала, що західні санкції зруйнували всю їхню логістику.

Про це заявив міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, пише видання "Медуза".

"Ті санкції, які наклали сьогодні на РФ, практично зламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори", - сказав він.

За його словами, влада РФ збирається вирішити проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору "Північ-Південь", який проходить через прикаспійські порти Астрахань на Волзі, Оля на Волго-Каспійському каналі та Махачкала в Каспійському морі.

Нагадаємо, в Офісі президента представили програму підтримки України, яка допоможе остаточно знищити "військову машину" РФ.

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