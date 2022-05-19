В Офісі президента представили програму підтримки України, яка допоможе остаточно знищити "військову машину" РФ

В Офісі президента презентували програму підтримки України, яка складається з чотирьох пунктів.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію до того часу, допоки Україна не здобуде остаточну перемогу у війні.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у Chatham House на дискусії “Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо”.

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"Україна успішно чинить опір одній із найчисельніших армій планети. Значно довше, ніж очікували будь-де у світі. Важливо чітко розуміти: жодні поступки не могли б зупинити російське вторгнення, крім безумовної капітуляції (України – ред.), відмови від національної ідентичності, суверенітету та територіальної цілісності, фактичної згоди на колоніальний статус. Політична культура Росії не передбачає режиму діалогу. ЇЇ основа – диктат- мова сили. А силу Росія черпала у співпраці із Заходом. Те, чого її ВПК не здатен виготовити, а це чимало, вона купувала переважно за гроші, виручені від експорту сировини. Насамперед енергоносіїв. І навіть після того, як Москва абсолютно ясно демонструвала свої імперські амбіції в Грузії, в Україні, в Сирії, знову в Україні, нафта йшла на Захід, гроші йшли в Росію, тривав business as usual", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслив, що нинішня війна, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним, має стати останньою для РФ.

"Цьому треба покласти край. Нинішня війна має стати останньою для Росії. Вона повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Тобто, нашою перемогою, нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна залишає не лише себе. Це не лише питання морального вибору. Це також інвестиція у європейську та світову безпеку", - зауважив він.

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За його словами, програма з підтримки України має складатися з чотирьох частин:

Перша – це зброя для України. Друга – продовження та посилення санкційного тиску. Третя – налагодження механізмів репарацій та економічна допомога Україні. Четверта – побудова надійної системи гарантій.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) затвердила план післявоєнної відбудови України, який складатиметься з чотирьох ключових пунктів. Детальніше про план - ТУТ.

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