В Офисе президента представили программу поддержки Украины, которая поможет окончательно уничтожить "военную машину" РФ

В Офисе президента представили программу поддержки Украины, которая состоит из четырех пунктов.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию до тех пор, пока Украина не одержит окончательную победу в войне.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

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"Украина успешно сопротивляется одной из самых многочисленных армий планеты. Значительно дольше, чем ожидали где угодно в мире. Важно четко понимать: никакие уступки не могли бы остановить российское вторжение, кроме безусловной капитуляции (Украина – ред.), отказа от национальной идентичности, суверенитета и территориальной целостности, фактического согласия на колониальный статус.Политическая культура России не предусматривает режима диалога.Ее основа – диктат-язык силы.А силу Россия черпала в сотрудничестве с Западом.То, чего ее ВПК не способен изготовить, а это немало, она покупала преимущественно за деньги, вырученные от экспорта сырья, прежде всего энергоносителей, и даже после того, как Москва совершенно ясно демонстрировала свои имперские амбиции в Грузии, в Украине, в Сирии, снова в Украине, нефть уходила на Запад, деньги шли в Россию, продолжался business as usual", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что нынешняя война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, должна стать последней для РФ.

"Этому надо положить конец. Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой, нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина оставляет не только себя. Это не только вопрос морального. выбора. Это также инвестиция в европейскую и мировую безопасность", — отметил он.

Первая – это оружие для Украины. Вторая – продолжение и усиление санкционного давления. Третья – налаживание механизмов репараций и экономическая помощь Украине. Четвертая – построение надежной системы гарантий.

По его словам, программа

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила план послевоенного восстановления Украины, который будет состоять из четырех ключевых пунктов. Подробнее о плане – ЗДЕСЬ.

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